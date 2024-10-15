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Известный российский рефери Калинкин ответил, кто победил в бою Бетербиев — Бивол

Известный российский рефери Калинкин ответил, кто победил в бою Бетербиев — Бивол
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Известный российский рефери Александр Калинкин прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«На мой взгляд, была ничья 114-114, но там нельзя давать ничейный результат. Бетербиев выиграл заключительные раунды, поэтому я считаю, что ему отдали победу справедливо, потому что он владел инициативой, работал первым номером. На семинарах нам рекомендовали при прочих равных отдавать предпочтение боксёрам, которые шли вперёд и владели инициативой», — цитирует Калинкина Vprognoze.ru.

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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