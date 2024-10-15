Асбаров: никакой кражи не было. Бетербиев забрал бой с Биволом

Российский боец Сослан Асбаров высказался о поединке между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Классный бой. Два российских боксёра показали, что спортсмены самого высокого уровня. И поединки между такими боксёрами обычно так и заканчиваются – много тонкостей. Оба и рисковали, и при этом опасались.

Перед боем было много разговоров, как это противостояние может закончиться. Где-то Бивол не смог показать, что он может. Где-то Бетербиев не смог показать, что может. Это был бой между двумя классными боксёрами. Но моё мнение, что с небольшим преимуществом Артур забрал поединок.

Это профессиональный бокс. Он был опасен, он давил, он прессинговал. Да, где-то в эпизодах он больше пропускал. У Бивола были взрывные удары. Последние раунды смог забрать Артур, это и решило исход. Но, повторюсь, бой был классным! Артур стал абсолютным чемпионом мира. И те, кто разбирается в тонкостях бокса, понимают, что с небольшим преимуществом выиграл Артур.

Никакой кражи не было. Даже по картине боя было видно, что Артур давил и прессинговал. Реванш тоже интересен. Каждый из них понял, как надо боксировать. Кто-то будет рисковать. Реванш будет интересен, но я не вижу смысла в нём. Бетербиеву 39 лет, он уже может завязать. Как бы он ни хотел, возраст возьмёт своё. Теряется скорость, инстинкты. Даже в прошедшем поединке была видна возрастная тема. Мне кажется, что Артур забрал всё, что можно, и выполнил свою миссию», — сказал Асбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.