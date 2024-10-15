Амир Хан: считал, что Бивол победит, но Бетербиев выступил идеально

Британский экс-чемпион Амир Хан прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Победил сильнейший, без сомнений. Бетербиев выступил идеально. Никакого неуважения к Биволу, я считал, что он выиграет этот бой. Артур ломал его, резал углы, не переставал прижимать к канатам и не давал ему приспосабливаться», — сказал Хан в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).