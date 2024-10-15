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«Пересмотрел бой и изменил итог». Брэдли назвал победителя в поединке Бетербиев — Бивол

«Пересмотрел бой и изменил итог». Брэдли назвал победителя в поединке Бетербиев — Бивол
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Тимоти Брэдли ответил, кто, по его мнению, победил в бою россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Это не было ограблением. После просмотра боя, даже после объявления результата, я думал: «Чёрт, мне нравится работа Бивола». И я должен сказать, что пересмотрел бой, без звука, и я отдал предпочтение Бетербиеву в два раунда», — приводит слова Брэдли ProBox TV.

Напомним, боксёрский поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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