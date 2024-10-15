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Бивол поднялся в рейтинге P4P от издания The Ring, несмотря на поражение от Бетербиева

Бивол поднялся в рейтинге P4P от издания The Ring, несмотря на поражение от Бетербиева
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Издание The Ring Magazine представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Абсолютный чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев, располагавшийся на шестом месте, поднялся на четвёртую строчку после победы над соотечественником Дмитрием Биволом.

Примечательно, что Бивол, занимавший седьмое место, стал пятым, несмотря на поражение.

Рейтинг от издания The Ring Magazine:

1. Александр Усик (22-0, 14 KO), Украина
2. Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO), Япония
3. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO), США
4. Артур Бетербиев (21-0, 20 KO), Россия
5. Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO), Россия
6. Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO), Мексика
7. Джесси Родригес (20-0, 13 KO), США
8. Джервонта Дэвис (30-0, 28 KO), США
9. Дзюнто Накатани (29-0, 22 KO), Япония
10. Девин Хейни (31-0, 15 KO), США

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