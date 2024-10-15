Джей Опетайя оставил прогноз на бой Цзю — Муртазалиев

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя дал прогноз по поводу предстоящего поединка своего соотечественника, бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Тима Цзю против действующего обладателя титула IBF в этом дивизионе Бахрама Муртазалиева.

«Тимофею немного не повезло в прошлом бою — он случайно получил серьёзнейшее рассечение, и всё пошло не так, как было запланировано. Но это всё часть обучения, это хороший опыт. Уверен, они многому научились, и с нетерпением жду его возвращения. Я поддерживаю его до конца.

Приятно видеть австралийца на мировой сцене. Нас не так много, кто пробился сюда; это обычное дело для англичан, европейцев и американцев, но для людей из наших мест это долгий путь сюда. Поэтому я буду болеть за Цзю всей душой.

Я просто надеюсь, что Тим победит. Он чёртов австралиец, и этим всё сказано. Мы поддерживаем друг друга, готовы уничтожить всех друг за друга. Он обязан выйти и победить, я думаю, что будет досрочная победа Цзю», — приводит слова Опетайи BoxingScene.

Напомним, бой Цзю — Муртазалиев состоится 19 октября в США.