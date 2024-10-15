Хильберто Рамирес думает о переходе в супертяжёлый дивизион

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес планирует после нескольких выступлений подняться в супертяжёлый дивизион и попробовать там свои силы.

«Сейчас, 16 ноября, в Саудовской Аравии должно состояться моё лучшее выступление, где я объединю чемпионские титулы в крузервейте. А затем, возможно, через два-три года я смогу подняться в весе и попробовать свои силы в супертяжёлом дивизионе», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, Рамирес свой следующий бой проведёт 16 ноября в Саудовской Аравии, где сразится с действующим обладателем титула WBO в первом тяжёлом весе Крисом Билламом-Смитом.