Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хильберто Рамирес думает о переходе в супертяжёлый дивизион

Хильберто Рамирес думает о переходе в супертяжёлый дивизион
Хильберто Рамирес
Комментарии

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе мексиканец Хильберто Рамирес планирует после нескольких выступлений подняться в супертяжёлый дивизион и попробовать там свои силы.

«Сейчас, 16 ноября, в Саудовской Аравии должно состояться моё лучшее выступление, где я объединю чемпионские титулы в крузервейте. А затем, возможно, через два-три года я смогу подняться в весе и попробовать свои силы в супертяжёлом дивизионе», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, Рамирес свой следующий бой проведёт 16 ноября в Саудовской Аравии, где сразится с действующим обладателем титула WBO в первом тяжёлом весе Крисом Билламом-Смитом.

Материалы по теме
Джей Опетайя планирует объединение титулов в ближайших боях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android