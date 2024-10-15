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Умар Нурмагомедов: Мераб умышленно откладывает наш бой до марта

Умар Нурмагомедов: Мераб умышленно откладывает наш бой до марта
Умар Нурмагомедов
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Не знающий поражений российский проспект легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов считает, что действующий чемпион UFC в этом весе Мераб Двалишвили умышленно откладывает их поединок до марта 2025 года из-за священного месяца Рамадана.

«Двалишвили откладывает наш бой на март, потому что знает, что я не смогу драться из-за Рамадана. Весь март будет месяц Рамадан», — приводит слова Нурмагомедоа MMAJunkie.

Напомним, Двалишвили стал первым грузинским чемпионом в истории UFC в сентябре 2024 года, когда победил единогласным решением судей американского экс-чемпиона Шона О'Мэлли.

Нурмагомедов свой последний бой провёл в августе 2024 года и победил там единогласным решением судей Кори Сэндхагена.

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