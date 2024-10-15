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Легендарный тренер высказался о предстоящем поединке Цзю — Муртазалиев

Легендарный тренер высказался о предстоящем поединке Цзю — Муртазалиев
Тим Цзю
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Легендарный тренер профессиональных боксёров Джонни Льюис, под руководством которого выступал бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю, дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева против экс-чемпиона мира в этом дивизионе Тимофея Цзю.

«На сегодняшний день очень много небитых проспектов. Многие боксёры набивают рекорды на проходных соперниках, и сильные не хотят драться с сильными. Смотришь на таких боксёров и думаешь, что вроде он без поражений, но в итоге ни с кем из серьёзных бойцов и не встречался. Я абсолютно не сомневаюсь в победе Тима в этом бою, думаю, будет его досрочная победа», — приводит слова Льюиса Dailymail.

Напомним, бой Цзю — Муртазалиев состоится 19 октября в Орландо (США).

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