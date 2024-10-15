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Артур Бетербиев назвал пятёрку лучших действующих боксёров вне зависимости от веса

Артур Бетербиев назвал пятёрку лучших действующих боксёров вне зависимости от веса
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев накануне перед своим поединком против экс-чемпиона мира в этом весе Дмитрия Бивола дал интервью телеканалу DAZN, во время которого назвал пять боксёров, которые, по его мнению, на сегодняшний день являются лучшими вне зависимости от весовой категории.

№1 — Теренс Кроуфорд

№2 — Александр Усик и Наоя Иноуэ

№3 — Сауль «Канело» Альварес

№4 — Тайсон Фьюри

№5 — Девин Хейни

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.

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