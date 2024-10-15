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Чарльз Оливейра высоко оценил желание Тони Фергюсона продолжать карьеру

Чарльз Оливейра высоко оценил желание Тони Фергюсона продолжать карьеру
Тони Фергюсон
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра дал комментарий по поводу решения бывшего обладателя «временного» титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсона продолжить карьеру.

«Тони заслуживает огромного уважения за то, что продолжает выступать на самом высоком уровне, за всё, что он успел сделать для UFC. Поэтому я считаю, что руководство просто обязано помочь ему в выборе соперника и предоставить поединок с бойцом, который также является ветераном.

Да, Тони не хочет уходить на пенсию, но зачем его сводить в клетке только с молодыми и голодными бойцами? Сведите его с опытным ветераном, и, я уверен, это будет отличный бой», — приводит слова Оливейры Mmanews.

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