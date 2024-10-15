Дональд Серроне планирует возобновить карьеру и поставить рекорд

41-летний легендарный ветеран UFC Дональд Серроне планирует возобновить карьеру после двухлетнего простоя и довести количество своих проведённых боёв в UFC до 50 (на данный момент в его активе 48 боёв).

«Я хочу вернуться в UFC и провести там ещё два боя, чтобы мой послужной список состоял из 50 поединков. Когда я уходил на пенсию, то говорил, что ухожу, чтобы заняться пересадкой волос и посидеть на стероидах.

Я уже давно мечтаю о цифре 50, и она просто не выходит у меня из головы. Мне говорили, что если я начну сидеть на стероидах, то не слезу с них, но теперь, видимо, настала пора отказываться от них, чтобы очистить свой организм», — написал Ковбой на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер).