Брендан Шауб рассказал о нынешнем состоянии бывшего чемпиона UFC Шейна Карвина

Экс-боец UFC и действующий обозреватель ММА Брендан Шауб в одном из своих подкастов рассказал о нынешнем состоянии бывшего обладателя «временного» титула чемпиона UFC в тяжёлом весе Шейна Карвина.

«Он сейчас даже не может сам себе завязать шнурки», — сказал Шауб на видео, опубликованном на его странице в социальной сети Х (бывший Твиттер).

Напомним, в мае 2013 года, в связи с большим количеством травм, Карвин объявил о завершении карьеры.

Всего на счету Карвина 14 проведённых поединков, в 12 из них он одержал победы (все досрочно) при всего двух поражениях. Свой последний официальный бой он провёл в июне 2011 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от Джуниора дос Сантоса.