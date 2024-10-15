Дэвид Бенавидес: готов ли я ждать реванша Бетербиев — Бивол?

Обладатель «временного» пояса WBC в полутяжёлом весе и обязательный претендент на полновесный титул в этом дивизионе Дэвид Бенавидес прокомментировал победу абсолютного чемпиона полутяжёлого веса Артура Бетербиева над экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом.

«Это был очень близкий бой. Я считаю, что Бетербиев в возрасте 39 лет уже не тот парень, которого мы привыкли видеть. Я ожидал от него большего. Он всегда славился сильным ударом, но здесь он перепробовал всё, что мог перепробовать, но даже не пошатнул Бивола.

Бивол же не наносил много прямых ударов… Бетербиев хотел сократить дистанцию ​​и поймать его сильным ударом. В итоге это была интересная шахматная партия, с победителем которой я хочу сразиться. Я пришёл в полутяжёлый вес ради этого боя, но готов ли я ждать их реванша? Пока не могу ответить на это, потому что у меня сейчас есть бой на январь 2025 года, и уже после него будем смотреть по ситуации», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.