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Фрэнк Уоррен назвал варианты соперников на январский бой Даниэля Дюбуа

Фрэнк Уоррен назвал варианты соперников на январский бой Даниэля Дюбуа
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, подопечным которого является действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа, заявил, что его боксёр в любом случае проведёт свой следующий поединок в 2025 году, но будет ли это реванш с экс-чемпионом мира в данном дивизионе Энтони Джошуа — остаётся вопросом.

«Это может быть реванш с Энтони Джошуа, а может быть и другой соперник. Но в любом случае Дюбуа выступит в январе 2025 года, и это уже решено», — сказал Уоррен в своём интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Напомним, Дюбуа в сентябре 2024 года победил Джошуа нокаутом в пятом раунде и отстоял свой титул IBF.

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