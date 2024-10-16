Рестлер WWE стал первым атлетом, который провёл пятизвёздочные матчи в трёх десятилетиях

Популярный рестлер американского промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Филип Джек Брукс, известный как СМ Панк, стал первым рестлером в истории, который провёл пятизвёздочный матч в трёх десятилетиях XXI века.

Популярный реслинг-эксперт Дейв Мельтцер присваивает рейтинги матчам с момента создания своего издания Wrestling Observer Newsletter (WON) в 1982 году и оценил свой первый матч пятью звёздами в 1983 году. Получение рейтинга матча в 5 звёзд и выше, для многих рестлеров считается большим достижением, хотя сами рейтинги в конечном счёте являются лишь мнением Дейва Мельтцера.

1. Свой первый пятизвёздочный матч СМ Панк провёл 16 октября 2004 года в промоушене Ring of Honor (ROH) против рестлера Самоа Джо.

Это первый матч в противостоянии Панка и Джо. Бой, получивший пять звёзд от Мельтцера прошёл позже. Права на видео принадлежат промоушену Ring Of Honor. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале ROH.

2. Свой второй пятизвёздочный поединок Брукс провёл против легендарного рестлера Джона Сины за титул чемпиона WWE на шоу Money In The Bank (MITB) в 2011 году.

3. Третий матч СМ Панка, получивший пять звёзд от Мельтцера, состоялся на прошедшем 5 октября шоу Bad Blood против шотландского рестлера Дрю Макинтайра.

Фото: WWE

Ранее Брукс высказался о том, кто станет последним соперником завершающего свою карьеру Джона Сины.