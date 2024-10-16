Дана Уайт отреагировал на желание Серроне вернуться в UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал заявление бывшего бойца организации американца Дональда «Ковбоя» Серроне, сообщившего о намерении возобновить карьеру.

«Мне это очень не нравится. Очень. Люблю его, но это мне совершенно не нравится. Он завершил карьеру. Зачем ему возвращаться? Что доказывать? Если он хочет денег, давайте придумаем что-то другое.

Парни завершают карьеру не просто так, есть причина. Они уходят, потому что понимают, что всё конечно. Они знают это», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Серроне завершил карьеру в 2022 году. Отметим, что шесть последних боёв в организации американец проиграл.