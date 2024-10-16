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Тренер: в реванше Бивола и Бетербиева все равные раунды могут быть отданы Дмитрию

Тренер: в реванше Бивола и Бетербиева все равные раунды могут быть отданы Дмитрию
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Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался о возможном реванше российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Может ли Бивол победить в таком же бою? Да. Особенно если бой пройдёт в Вегасе. Судьи тоже читают новости. И они знают, что многие посчитали Бивола победителем. Вполне возможно, что в реванше все равные раунды будут отданы Дмитрию. Как по мне, реванш должен состояться прямо сейчас, Бивол заслужил его», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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