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Умар Нурмагомедов ответил, в каком случае не подерётся с Двалишвили в следующем бою

Умар Нурмагомедов ответил, в каком случае не подерётся с Двалишвили в следующем бою
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о проблеме организации поединка с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили.

«UFC не может заставить его драться. Я не знаю, что будет, знаю лишь то, что хочу драться, я хочу быть активным. Я не хочу ждать Рамадана, не хочу ждать лета ради боя с Мерабом. У меня есть свои цели.

Мне хочется иметь своё наследие. Я хочу рекорд 29-0. И для этого мне нужно провести ещё 11 боёв. У меня нет времени ждать, когда Мераб наберётся смелости. Скоро мне исполнится 29 лет. Для спортсменов время очень важно, мы не становимся моложе. Если UFC устроит мне бой с кем-то — я буду драться», — сказал Нурмагомедов в интервью Submission Radio.

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