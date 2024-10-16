Рахмонов: Анкалаеву не дают бой за титул, UFC невыгодно иметь пять чемпионов из России

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о ситуации российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева в американском промоушене.
«Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [бой за титул]. У UFC своя стратегия. Понимаете? Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого и не дают», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Напомним, на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), Анкалаев сразится с австрийцем Александаром Ракичем.
Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве