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Умар Нурмагомедов: не понимаю, почему О’Мэлли болтает, Двалишвили игрался с ним

Умар Нурмагомедов: не понимаю, почему О’Мэлли болтает, Двалишвили игрался с ним
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов раскритиковал экс-чемпиона дивизиона американца Шона О’Мэлли за желание провести реванш с грузином Мерабом Двалишвили.

«О’Мэлли – мешок. Он не сделал то, что должен был. Он убегал… Если ты чемпион, то не можешь драться так. После боя он даже не устал. Он вышел из клетки свежим. Что он там делал? Нужно делать всё возможное ради защиты титула.

Мераб игрался с ним, целовал… Мераб показал ему, что может делать с ним всё, что захочет. Он игрался с ним. И я не понимаю, почему он болтает», — сказал Нурмагомедов в интервью Submission Radio.

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