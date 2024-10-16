Бывший боец Bellator скончался в возрасте 38 лет

Бывший боец Bellator бразилец Гильерме Васконселос (10-6), выступавший под прозвищем Бомба, скончался в возрасте 38 лет. Об этом в социальных сетях сообщили родственники спортсмена. Причины смерти не разглашаются.

Васконселос дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. В июле 2014-го провёл поединок в UFC и проиграл единогласным решением. С 2016 года выступал в промоушене Bellator, где провёл шесть поединков, три из которых выиграл и в трёх проиграл.

Свой последний бой Васконселос провёл на турнире Bellator 229 в октябре 2019 года, проиграв единогласным решением американцу Дереку Андерсону.