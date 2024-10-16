Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов оценил свои шансы стать чемпионом UFC в двух дивизионах.

«Рассматриваю ли я возможность стать двойным чемпионом? Нет, я слишком маленький для этого. Я никогда не был таким бойцом, как, например, Алджамейн Стерлинг, который сбрасывает очень много веса.

Для полулёгкого веса мне нужно быть больше. Некоторые бойцы из 65 кг весят 80 кг, когда не тренируются. И сгоняют по 15 кг», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее в интервью Нурмагомедов раскритиковал Шона О'Мэлли.

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