Американский тренер объяснил, чего не хватило Биволу для победы над Бетербиевым

Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался об ошибках Дмитрия Бивола в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Нужно было действовать немного агрессивнее, выбрасывать больше комбинаций вместо того, чтобы уходить в защиту. Надо было чуть больше «развязать» руки. У него хорошо получалось теснить Бетербиева. Как по мне, именно в те моменты он выглядел наилучшим образом», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).