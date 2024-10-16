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Американский тренер объяснил, чего не хватило Биволу для победы над Бетербиевым

Американский тренер объяснил, чего не хватило Биволу для победы над Бетербиевым
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Известный американский тренер Роберт Гарсия высказался об ошибках Дмитрия Бивола в поединке с Артуром Бетербиевым.

«Нужно было действовать немного агрессивнее, выбрасывать больше комбинаций вместо того, чтобы уходить в защиту. Надо было чуть больше «развязать» руки. У него хорошо получалось теснить Бетербиева. Как по мне, именно в те моменты он выглядел наилучшим образом», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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