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Тедди Атлас рассказал, почему Бивол в реванше будет лучше Бетербиева

Тедди Атлас рассказал, почему Бивол в реванше будет лучше Бетербиева
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Известный американский тренер Тедди Атлас объяснил, почему считает Дмитрия Бивола фаворитом в потенциальном реванше с Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев приближается к 40 годам. Бивол примерно на семь лет младше. Кому в конечном итоге окажется больше выгоден физический и эмоциональный опыт, полученный в прошедшем бою? Думаю, Биволу. С этим опытом в реванше он будет лучше», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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