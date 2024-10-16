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Следующий бой Мурата Гассиева перенесён на 26 октября

Следующий бой Мурата Гассиева перенесён на 26 октября
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (30-2, 23 KO) вернётся на ринг 26 октября в Ереване (Армения).

Соперником Гассиева станет непобеждённый датский проспект Кем Юнгквист (18-0, 11 KO). Поединок в супертяжёлом весе, рассчитанный на 10 раундов, пройдёт в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA». Напомним, изначально поединок Гассиева и Юнгквиста должен был состояться 19 октября в Вене (Австрия).

Мурату Гассиеву 30 лет. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года, Гассиев уступил раздельным судейским решением шведу Отто Валлину.

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