Умар Нурмагомедов рассказал, как Топурия может получить бой с Махачевым

Непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном бое соотечественника Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Это не нужно Илии Топурии. У него есть свой дивизион, и ему нужен определённый фундамент. Он только что стал чемпионом, защити свой титул хотя бы один раз. Сосредоточься на своём дивизионе. У него есть Мовсар [Евлоев], есть Алджамейн Стерлинг и Макс Холлоуэй.

Я пойму его, если он перебьёт всех. Пример – Александр Волкановски. Очевидно, Топурии нужны заголовки, шумиха, именно поэтому он и говорит, но в этой игре есть уровни. И он не находится на уровне Ислама», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio.