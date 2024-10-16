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Умар Нурмагомедов рассказал, как Топурия может получить бой с Махачевым

Умар Нурмагомедов рассказал, как Топурия может получить бой с Махачевым
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Непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном бое соотечественника Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Это не нужно Илии Топурии. У него есть свой дивизион, и ему нужен определённый фундамент. Он только что стал чемпионом, защити свой титул хотя бы один раз. Сосредоточься на своём дивизионе. У него есть Мовсар [Евлоев], есть Алджамейн Стерлинг и Макс Холлоуэй.

Я пойму его, если он перебьёт всех. Пример – Александр Волкановски. Очевидно, Топурии нужны заголовки, шумиха, именно поэтому он и говорит, но в этой игре есть уровни. И он не находится на уровне Ислама», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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