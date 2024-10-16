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Кравцов — о новом сопернике Батыргазиева: в некоторых моментах он не слабее Уолтерса

Кравцов — о новом сопернике Батыргазиева: в некоторых моментах он не слабее Уолтерса
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о новом сопернике российского легковеса Альберта Батыргазиева.

Напомним, 17 октября в Уфе Батыргазиев должен был сразиться с ямайцем Николасом Уолтерсом, однако его заменил филиппинец Альберт Пагара (35-1, 24 KO).

«Мы сейчас составляем иск в отношении Уолтерса, потому что был подписан контракт на проведение боя 17 октября. А потом они сославшись на травму, представили нам медицинские показания, отказались от боя. Мы взяли резервного боксёра. У нас уже был с ним контракт, но как с резервным. В некоторых моментах, к слову, он и не слабее Уолтерса. Причём он готовился конкретно под нас, а мы под Уолтерса. Здесь тоже есть свои нюансы. Сейчас отбоксируем и будем думать с адвокатами, как мы можем действовать», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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