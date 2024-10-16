«У панчера всегда есть шанс». Кравцов поделился прогнозом на бой Муртазалиев — Цзю

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0, 16 KO) и австралийцем Тимом Цзю (24-1, 17 KO).

«Сложно назвать фаворита. Тим больше на слуху, скажем так. Особенно у нашей публики. Может быть, с точки зрения технико-тактических действий Тим превосходит Бахрама. Оба бойца характерные. Муртазалиев очень бьющий боксёр. В целом есть преимущество Тима Цзю, на мой взгляд, но у панчера всегда есть шанс», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.