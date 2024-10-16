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Умар Нурмагомедов заявил, что Пётр Ян может проиграть Фигейреду

Умар Нурмагомедов заявил, что Пётр Ян может проиграть Фигейреду
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке между соотечественником Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится в ноябре в Китае.

«Не знаю… Пётр – хороший боец, у него хорошая ударка… Всё зависит от того, как будет драться Фигейреду. Если он будет переводить в партер и удерживать… У него хороший контроль у сетки и хороший грэпплинг. Если Фигейреду сможет повалить Петра, то победит. Если же нет… Пётр Ян лучше в боксе и кикбоксинге. Но я не знаю, что произойдёт», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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