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Карл Фроч: Бетербиев и Бивол должны провести незамедлительный реванш

Карл Фроч: Бетербиев и Бивол должны провести незамедлительный реванш
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о возможном реванше российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Это элитный уровень, бой двух чемпионов. Бивол победил Сауля Альвареса, одного из лучших в этом деле. Для меня нет смысла в боях этих парней против кого-то ещё. Я считаю, что они должны провести незамедлительный реванш», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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