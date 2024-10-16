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Тренер Бетербиева — о бое с Биволом: пару раз Артур мог одержать досрочную победу

Тренер Бетербиева — о бое с Биволом: пару раз Артур мог одержать досрочную победу
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Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, считает, что его подопечный мог одержать досрочную победу в поединке с Дмитрием Биволом.

«Было пару моментов, где-то в середине боя, когда Артур «завязался», мог добить соперника и одержать досрочную победу. Обычно в таких ситуациях он противника не отпускает, но в этот раз он не успел добить, что-то ему помешало», — приводит слова Талибова издание «РИА Новости Спорт».

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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