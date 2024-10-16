В команде Бетербиева выступили за организацию реванша с Биволом

Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, высказался о возможном реванше подопечного с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сейчас находятся на своём пике, надо дать им возможность немного отойти от этого поединка, изучить свои ошибки, и следующий бой будет ещё ярче. Я думаю, что провести ещё один поединок было бы здорово, ведь нечасто в истории появляются противостояния боксёров такого высокого уровня», — приводит слова Талибова издание «РИА Новости Спорт».

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).