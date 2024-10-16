Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Бетербиева выступили за организацию реванша с Биволом

В команде Бетербиева выступили за организацию реванша с Биволом
Комментарии

Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева, высказался о возможном реванше подопечного с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол сейчас находятся на своём пике, надо дать им возможность немного отойти от этого поединка, изучить свои ошибки, и следующий бой будет ещё ярче. Я думаю, что провести ещё один поединок было бы здорово, ведь нечасто в истории появляются противостояния боксёров такого высокого уровня», — приводит слова Талибова издание «РИА Новости Спорт».

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Материалы по теме
Тедди Атлас рассказал, почему Бивол в реванше будет лучше Бетербиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android