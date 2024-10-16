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Карл Фроч сказал, кому отдал предпочтение в поединке Бетербиева и Бивола

Карл Фроч сказал, кому отдал предпочтение в поединке Бетербиева и Бивола
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал результат боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это был очень близкий бой, в котором сложно выбирать победителя. Как по мне, Бивол сделал достаточно для победы. Можно отдавать предпочтение любому, но на моей записке, исходя из того, что я увидел, выиграл Бивол», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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