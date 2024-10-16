«Я всегда готов». Тим Цзю — о бое с Вёрджилом Ортисом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю заявил о готовности в любой момент провести бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Вёрджилом Ортисом.

«Я всегда готов встретиться с ним. Он хорошо выступил [против Сергея Богачука], провёл тяжёлый бой. Было приятно увидеть его в первом среднем весе, потому что до этого он не дрался с лучшими бойцами дивизиона. Но это стало для него настоящим испытанием, и, думаю, он с честью его прошёл. Не думаю, что он пострадал от нокдаунов. Он воин. Нокдауны сделали бой даже немного напряжённее.

Я вернулся в Австралию через две недели после боя с Фундорой, мне сняли швы. А потом мне позвонили по поводу Вёрджила Ортиса. Я даже не размышлял и сразу согласился на бой. На следующий день я забронировал билеты в Таиланд, чтобы начать там свой тренировочный лагерь. Я тренировался там две недели. Мне нужно было получить разрешение на бой от врача. Но он сказал: «Пока нет. Рассечение ещё не зажило», — приводит слова Цзю Boxing News.