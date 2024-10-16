Муслим Гаджимагомедов поделился ожиданиями от первой защиты пояса WBA

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте (до 101,4 кг) россиянин Муслим Гаджимагомедов (4-0, три досрочно) поделился ожиданиями от первой защиты пояса в 12-раундовом бою с немцем Леоном Хартом (22-5-1, 13 досрочно). Их поединок состоится 17 октября в Уфе на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в рамках форума «Россия – спортивная держава».

«Нелегко защищать пояс, когда ты уже находишься в статусе чемпиона. Ведь соперники на тебя настраиваются по другому — все хотят отобрать твой пояс. Поэтому защитить пояс намного тяжелее, чем выиграть. Харт — неплохой боксёр, смотрел его бои, видел поединок с Евгением Тищенко. Есть в нём опасность, и первый раунд он точно выиграл. Но мы с ним справимся, потому что была проделана огромная работа, провели много спаррингов. Был отличный лагерь, мы готовы на полную», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба IBA.

Гаджимагомедов завоевал титул WBA в июле на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове, техническим нокаутом в четвёртом раунде победив китайца Чжан Чжаосина. Россиянин – двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр – 2020, чемпион Европы – 2024 и победитель Европейских игр – 2019.

Харт занимает вторую строчку рейтинга WBA в бриджервейте. По ходу карьеры боксировал с Муратом Гассиевым, Кшиштофом Влодарчиком, Энрико Кёллингом, Артуром Манном. Владел титулами WBO European, WBC Asian.