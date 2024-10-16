«Если Ислам захочет — то почему нет». Рахмонов — о готовности встретиться с Махачевым

Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Готов ли встретиться с Махачевым? Если сам Ислам захочет — то почему нет. У меня такого нет, что именно с ним хочу выйти. Я сам так не стремлюсь, так как ко всем отношусь хорошо. Но если у него будет желание подняться, то не откажусь. Чисто спортивный интерес будет, думаю. Без проблем», — сказал Рахмонов в выпуске HUSTLE SHOW на YouTube-канале Адама Зубайраева.

Шавкат Рахмонов проведёт свой следующий бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Этот поединок станет главным событием турнира UFC 310, который пройдёт в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула. Ожидается, что следующим соперником Махачева станет первый номер рейтинга соотечественник Арман Царукян.