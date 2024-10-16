«Абсолютно уверен, что выиграю этот бой». Муртазалиев — о поединке с Тимом Цзю

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев заявил, что он абсолютно уверен в своей победе над бывшим чемпионом мира Тимом Цзю. Поединок между Муртазалиевым и Цзю состоится в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

«Я абсолютно уверен, что выиграю этот бой. Он был чемпионом мира, и это говорит о его высоком уровне. Какие у него слабые стороны? Их много. Я покажу их в бою. После этого боя я надеюсь провести объединение поясов.

Мы подготовились к 12 раундам. Один раунд, 10 или 12 — никаких проблем. Это будет очень захватывающе и интересно. Это будет очень хороший бой», — сказал Муртазалиев в выпуске на YouTube-канале Jai McAllister.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулкая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.