Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Абсолютно уверен, что выиграю этот бой». Муртазалиев — о поединке с Тимом Цзю

«Абсолютно уверен, что выиграю этот бой». Муртазалиев — о поединке с Тимом Цзю
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев заявил, что он абсолютно уверен в своей победе над бывшим чемпионом мира Тимом Цзю. Поединок между Муртазалиевым и Цзю состоится в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Я абсолютно уверен, что выиграю этот бой. Он был чемпионом мира, и это говорит о его высоком уровне. Какие у него слабые стороны? Их много. Я покажу их в бою. После этого боя я надеюсь провести объединение поясов.
Мы подготовились к 12 раундам. Один раунд, 10 или 12 — никаких проблем. Это будет очень захватывающе и интересно. Это будет очень хороший бой», — сказал Муртазалиев в выпуске на YouTube-канале Jai McAllister.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулкая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Возвращение сына Кости после болезненного поражения. Где смотреть бой Муртазалиев — Цзю
Возвращение сына Кости после болезненного поражения. Где смотреть бой Муртазалиев — Цзю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android