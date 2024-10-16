Тренер Бетербиева рассказал, сколько ещё лет намерен выступать Артур

Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, рассказал, сколько ещё лет намерен выступать Артур на профессиональном ринге.

«Артур хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса. Он продолжает получать удовольствие, и это удивительно, ведь он занимается боксом с восьми лет, уже больше 30 лет. Я спросил его — как долго собираешься выступать? Он сказал: мне это нравится, я пока не думал о завершении карьеры. Думаю, ещё два-три года он может спокойно боксировать. Он же режимный парень, не гуляка, и бокс до сих пор является радостью для него. Поэтому он и боксирует так долго», — приводит слова Талибова издание «РИА Новости Спорт».

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Артура раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).