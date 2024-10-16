Илия Топурия: О'Мэлли так много курит, что лишился разума

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый грузинский боец Илия Топурия заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли лишился разума.

«Этот парень так много курит, что лишился разума», – сказал Топурия в выпуске на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 306 в сентябре, О’Мэлли проиграл единогласным решением грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для американца вторым в карьере.