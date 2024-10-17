Иван Штырков высказался о планах на будущее

Боец RCC Иван Штырков высказался о своих планах на продолжение спортивной карьеры.

«На самом деле я не задумываюсь о дальнейших поединках. 18 октября нужно войти в клетку и выйти на своих ногах, без серьёзных травм. Есть вероятность получить травму, которая может выбить меня из тренировочного процесса на несколько месяцев. Конечно, не хотелось бы этого. Но никто не застрахован. Нельзя прогнозировать и заглядывать за спину», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.