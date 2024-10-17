«Доживаю свой спортивный путь». Иван Штырков — о возможном завершении карьеры

Боец RCC Иван Штырков высказался о возможном завершении своей карьеры.

«Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Плох тот спортсмен, который не хочет стать чемпионом. Было уже столько спортивных амбиций, попыток подняться на вершину. Был переход в UFC. Такое клише, к которому большинство бойцов стремится. В начале своей карьеры, пока молодые, амбициозные. Потом был заход на Rizin, попытка с ACA. Но так сложились обстоятельства, что не получилось стать чемпионом. Сейчас я реально смотрю на вещи. Есть организации, в которых существуют пояса, которые проще забрать. Но в них я не выступлю. Поэтому амбиций стать чемпионом, наверное, уже нет. Доживаю свой спортивный путь. И должен это принять, принимаю. Жизнь может сложиться по-разному, отказываться от титульного шанса не стану. Но к этому не стремлюсь, не ищу каких-то чемпионских боёв. Сейчас поединки больше ради шоу, ради тренировочного процесса, который не даёт мне расслабиться. Это даёт возможность зарабатывать. Потихоньку готовлюсь к тому, что когда-то придётся завершить эту главу и идти дальше», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.