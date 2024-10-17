Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Доживаю свой спортивный путь». Иван Штырков — о возможном завершении карьеры

«Доживаю свой спортивный путь». Иван Штырков — о возможном завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Боец RCC Иван Штырков высказался о возможном завершении своей карьеры.

«Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Плох тот спортсмен, который не хочет стать чемпионом. Было уже столько спортивных амбиций, попыток подняться на вершину. Был переход в UFC. Такое клише, к которому большинство бойцов стремится. В начале своей карьеры, пока молодые, амбициозные. Потом был заход на Rizin, попытка с ACA. Но так сложились обстоятельства, что не получилось стать чемпионом. Сейчас я реально смотрю на вещи. Есть организации, в которых существуют пояса, которые проще забрать. Но в них я не выступлю. Поэтому амбиций стать чемпионом, наверное, уже нет. Доживаю свой спортивный путь. И должен это принять, принимаю. Жизнь может сложиться по-разному, отказываться от титульного шанса не стану. Но к этому не стремлюсь, не ищу каких-то чемпионских боёв. Сейчас поединки больше ради шоу, ради тренировочного процесса, который не даёт мне расслабиться. Это даёт возможность зарабатывать. Потихоньку готовлюсь к тому, что когда-то придётся завершить эту главу и идти дальше», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.

Материалы по теме
Полный кард турнира RCC 20: Хадис — Штырков
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android