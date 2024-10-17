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«Это ради боёв, ради спорта, зрелища». Штырков — о противостоянии с Минеевым

«Это ради боёв, ради спорта, зрелища». Штырков — о противостоянии с Минеевым
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Боец RCC Иван Штырков высказал желание провести поединок с именитым российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Владимиром Минеевым.

«Хотелось бы подраться с Владимиром. Это интересное противостояние, оно привлечёт к себе большое внимание. Я не вижу в нём никаких минусов – ни для него, ни для меня. Нет ничего критичного. Каждый заберёт своё. Это бои ради боёв, ради спорта, зрелища. На кону никаких поясов. Но мы уже создали свои имена и достигли определённого уровня», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.

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