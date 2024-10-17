Иван Штырков рассказал о конфликте с Александром Шлеменко

Боец RCC Иван Штырков рассказал о конфликте с именитым российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Шлеменко.

«Мы не разговаривали лично. Но я всё понял для себя. Какие-то моменты обсудил с руководством, получил нужные ответы. Обозначил свою позицию. Для меня этот вопрос закрыт. Возможен ли бой? В лиге RCC – нет. И, скорее всего, не будет согласован. Может быть, это и к лучшему. Вопрос закрыт», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.