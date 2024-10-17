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Штырков: Двалишвили — Умар — это логично. А с кем Мерабу ещё драться?

Штырков: Двалишвили — Умар — это логично. А с кем Мерабу ещё драться?
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Боец RCC Иван Штырков высказался о потенциальном поединке бойцов легчайшего дивизиона UFC Умара Нурмагомедова и действующего чемпиона Мераба Двалишвили.

«Пётр против Фигейреду – отличное для Яна противостояние. Это жёсткий, конкурентный, но рабочий вариант. Он очень хорошо подходит. А по поводу Мераба… О’Мэлли тащили, тащили. И потом случилось его логическое завершение. Мераб его оформил. Двалишвили – Умар – это логично. А с кем ему ещё драться? Для меня это честно с точки зрения спортивной составляющей. А когда чемпион сливается… Чемпион никогда не сливается сам по себе. В UFC этого не дадут. Поэтому больше логичных боёв для этих парней я не вижу. Менеджмент Нурмагомедовых имеет большое влияние. Сам Мераб бегать не сможет. У него был тяжёлый путь», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.

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