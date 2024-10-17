Штырков: надеюсь, Анкалаев не будет с Перейрой рубиться, навяжет ему «глубокие воды»

Боец RCC Иван Штырков высказался о потенциальном поединке российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева с чемпионом в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой.

«Посмотрите последний бой Перейры. Там не было привычного урона. Его оппонент – хороший боец. Но выходить с таким настроем. В первом раунде было хорошо, но на этом всё. Было видно, что Раунтри выходит, ничего не теряя. Что смог, то сделал. С таким подходом к Перейре нет смысла выходить и драться. Перейру может победить в ударке только такой же ударник. А если ты умеешь бороться, у тебя хватает функциональной подготовки, зачем драться с Перейрой в стойке. Это его площадка, его стезя. Он в ней очень хорошо себя чувствует. Надеюсь, Анкалаев не будет с ним драться в стойке, навяжет ему «глубокие воды». Мы никогда не видели Перейру на настиле, его никто не пытался перевести. А если человека не бороли, ему будет тяжело. Но говорить об этом пока рано. Заглядывать Ракичу за спину. Он нестабилен в плане выступлений. Каким он будет с Анкалаевым – интересный вопрос. И Ракич может стать прекрасной проверкой для Магомеда», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Иван Штырков 18 октября проведёт бой против Хадиса Ибрагимова. Встреча станет главным событием турнира RCC 20.