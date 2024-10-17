Команда Бивола подала запрос с требованием провести немедленный реванш с Бетербиевым

Команда российского боксёра-профессионала Дмитрия Бивола направила запрос на проведение немедленного реванша с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает издание The Ring.

По информации источника, запрос был подан в такие организации, как Всемирный боксёрский совет (WBC), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирная боксёрская организация (WBO) и Всемирная боксёрская ассоциация (WBA).

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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