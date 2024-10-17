Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что рассматривает возможность реванша с Дмитрием Биволом.

«Мы хорошо подготовились, у кого лучше получилось, тот и выиграл. Реванш с Биволом рассматриваю, если хотят его. Несколько дней прошло после боя, не очень хочется пока думать об этом. Не то время, мне кажется. Но реванш, бои, всё будем продолжать», — сказал Бетербиев в интервью на Youtube-канале «Ушатайка».

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.

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