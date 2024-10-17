Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Биволом

Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Биволом
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что рассматривает возможность реванша с Дмитрием Биволом.

«Мы хорошо подготовились, у кого лучше получилось, тот и выиграл. Реванш с Биволом рассматриваю, если хотят его. Несколько дней прошло после боя, не очень хочется пока думать об этом. Не то время, мне кажется. Но реванш, бои, всё будем продолжать», — сказал Бетербиев в интервью на Youtube-канале «Ушатайка».

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Бивол оспорит результат боя с Бетербиевым. Объясняем, почему в боксе не работают протесты
Бивол оспорит результат боя с Бетербиевым. Объясняем, почему в боксе не работают протесты

Самый юный чемпион по боксу

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android