Асбаров и Сидельников победили техническими нокаутами в главных боях Ural FC 8

16 октября в Перми прошёл вечер смешанных единоборств Ural FC 8 — «Кубок Губернатора Пермского края».

В главном поединке вечера российский боец Сослан Асбаров одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Робертом Бордманом из Великобритании. Бой в тяжёлой весовой категории проводился по специальным правилам Ural FC 8 — по правилам MMA с ограничением «только в стойке».

В соглавном событии турнира российский боец тяжёлого веса шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников выиграл техническим нокаутом в первом раунде поединок с выступавшим ранее в Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом.

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