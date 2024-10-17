Артур Бетербиев назвал условие, при котором рассматривает реванш с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможном реванше чемпионского поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

— Рассматриваете ли проведение реванша с Биволом?

— Реванш тоже рассматриваю, если они (команда соперника. — Прим. «Чемпионата») хотят реванш, — приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.

В ночь с 12 на 13 октября мск в Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между не имевшими ранее поражений российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением судей — 114-114, 115-113, 114-114. Этот бой стал первым в профессиональной карьере Артура, который он не смог выиграть нокаутом.

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